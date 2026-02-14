きょうは高気圧に覆われるため、晴れて行楽日和となるでしょう。西日本は次第に雲が広がりやすくなり、九州では昼過ぎから雨となりそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を持ってお出かけください。■予想気温最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。関東から西は15℃前後で、3月並みの暖かさとなりそうです。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなる所もあるでしょう。【きょうの各地の予想最高気温】札