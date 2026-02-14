ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。１３日のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９２・００点で銅メダルを獲得。この種目では前回北京大会で平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得しており、日本勢が２大会連続優勝。日本勢の表彰台は４大会連続となった。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４