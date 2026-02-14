人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が14日、自身のXを更新。ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク版『ドラゴンクエストVII Reimagined』が発売されたことを記念して、マリベルのイラストを投稿した。【画像】なんとも言えない表情大川ぶくぶが描いた『ドラクエ7』マリベルのイラストイラストは上から目線のマリベルが描かれており、なんとも言えない表情を見ることができる。『ドラクエ7』は