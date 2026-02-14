3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて行われる侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。アドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手（39）は初日からチームに同行し、選手バスで球場入り。ブルペンでは早速、若手投手陣にアドバイスを送った。投手陣では松本裕樹投手（29）がブルペン一番乗り。真後ろでデータを手に見守るダルビッシュの前で、座った状態の捕手を相手に25球