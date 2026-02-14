最終学歴を「東洋大卒」と偽ったと指摘され、公職選挙法違反の疑いなどで刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５６）の自宅に１４日、県警が捜索に入った。東京都内で報道陣の取材に応じた代理人弁護士が明らかにした。捜査関係者によると、県警は１月２９日に任意で事情聴取し、「卒業証書」とみられる文書の任意提出を求めたが、田久保氏は回答を留保。１３日までに提出を拒否すると県警に書面で伝えていた。