子どもがいるとママ友付き合いをすることがありますが、なかには困ったママ友がいることも。今回はそんな困ったママ友の発言に凍り付いたエピソードを紹介します。あまりにデリカシーがなさすぎる…「娘と同じ幼稚園に通い、同じマンションに住むAさんと最近ママ友になりました。ただ、Aさんはデリカシーに欠ける発言をするのが、気になっています。この前も幼稚園で、他のママたちがいるにもかかわらず、『うちは息子じゃなくてホ