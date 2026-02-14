ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[ミオミル ケツマノビッチ] 1 - 2 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第5日がアメリカ ダラスで行われ、男子シングルス準々決勝で、ミオミル ケツマノビッチと第2シードのベン シェルトンが対戦した。第1セットはミオミル ケツマノビッ