Team T-Mac vs Team Vince日付：2026年2月14日（土）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：Team T-Mac 36 - 41 Team Vince NBAのTeam T-Mac対Team Vinceがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはTeam Vinceがリードし36-41で終了する。試合はTeam Vinceの勝利となった。 注）日時の表記はすべて日本時間での記載 2026-02-14 12:35:04 更新