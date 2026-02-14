旬の長崎を楽しめるイベント「デジマルシェ」が14日、長崎市で始まりました。 14日からアミュプラザ長崎のかもめ広場などを会場に始まったデジマルシェには、県内各地のスイーツやグルメが大集合しています。 壱岐市の「アイランドブルワリー」は今回、初めての試みとしてホットビールを提供。 五島市福江島のカフェ「波止場パーラァ」は島外初出店です。 販売する豆乳バターサンドは2種類で、