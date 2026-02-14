ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗選手（24）が金メダル、山田琉聖選手（19）が銅メダルを獲得しました。3回滑ってベストスコアを競う決勝。3度目のオリンピックに挑む戸塚優斗選手が、2回目で会心の滑りを見せました。練習で一度も成功したことがないという高難度のルーティンを決めきり、戸塚選手が金メダルを獲得。19歳の山田琉聖選手が銅メダルで、日本勢ダブル表彰台となりました。男