女優の剛力彩芽が11日にインスタグラム。金髪＆黒ドレス姿のオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃかっこいい」「素敵〜」といった反響が寄せられた。【写真】金髪で激変した剛力彩芽剛力が「美しくて上品で優雅でした」と投稿したのは、ウィメンズブランド「FETICO（フェティコ）」のランウェイショウ会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、金髪＆黒ドレスで佇む彼女の姿が収められている。