メッツのオーナーのスティーブ・コーエン氏がエドウィン・ディアス投手のドジャース入りにいまだに納得できないでいる。メッツ不動の守護神はオフのＦＡ市場の注目となり、ドジャースと３年総額６９００万ドル（約１０７億５０００万円）の大型契約を結んだ。メッツと残り２年の契約期間を残しながらも破棄してＦＡとなり、引き留めたいメッツは新たに３年６６００万ドル（約１０２億３０００万円）を用意していたとされる。