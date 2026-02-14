ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。198.64点と会心の演技で、合計291.58点。ショートプログラム（SP）5位から大逆転した。メダリスト会見の場で、シャイドロフの優勝をたたえた日本人2人のポーズに賞賛の声が集まった。シャイドロフ、銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大