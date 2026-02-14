ものまね芸人の古賀シュウが12日にインスタグラムを更新。実業家としても活躍する有名編集者の顔マネを披露すると、ファンから「似てる」の声が相次いだ。【写真】誰が一番似てる!?高市新首相ものまねをイッキ見！古賀が披露したのは箕輪厚介の顔マネ。写真には、カツラを付けて口元にヒゲを描いた古賀が箕輪になりきる姿が収められている。投稿の中で古賀は「洞察力のある鋭い眼差しそして口元が特徴です」と自身のネタを