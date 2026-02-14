ブリトニー・スピアーズが、自身の楽曲の権利をアメリカの音楽出版社Primary Waveに売却した。契約金など詳細は明らかになっていないが、およそ2億ドル（約305億円）の大型契約だったものとみられる。【写真】波乱万丈「ブリトニー・スピアーズ」フォトギャラリー現地時間2月10日に初報を伝えたTMZによると、契約は2025年12月30日に交わされた模様。ブリトニーはこの契約に満足し、元夫ケヴィン・フェダーラインとの間にもうけ