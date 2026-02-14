2026年2月、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてDIAURA × アルルカンによる2MAN LIVE＜THIS IS MY CULT.2026＞が開催される。これを記念した期間限定コラボカフェ「CULT CAFE」が本日2月14日(土)より原宿にてオープンした。カフェ外観にはメンバーらの写真が掲示され、訪れた瞬間から世界観に引き込まれる佇まいだ。このカフェでは両バンドのメンバーが手掛けたコラボフード＆ドリンクが登場し、ここでしか手に入らない限定グッズも展開。