巨人・山崎伊織投手（２７）が那覇キャンプ初日の１４日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。今季初めて対打者への投球を行い、２セットに分けて打者のべ１０人、計３２球で安打性１、３奪三振、与四球３の内容だった。岸田とバッテリーを組み、カウント１―１から実施。１回目は先頭の甲斐拓也を４球全て直球で二ゴロ、大城卓三にも２球連続で直球を続けて見逃し三振。ここで迎えたのが坂本勇人。最初の対決は５球勝負