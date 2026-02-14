巨人の丸佳浩外野手が１４日、那覇キャンプ初日に今季初の実戦形式に臨み、ライブＢＰで快音を響かせた。戸郷翔征投手の外角寄りの直球を引っ張り、快音を響かせて痛烈なゴロで一、二塁間を破り右前安打とした。この日は右肘のエルボーガード、右足のレッグガード、左腕のリストバンドまで空豆のような鮮やかなグリーンだった。１９年目のベテランは通算２０００安打まで残り７１本となっている。