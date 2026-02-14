ヨルシカが、2月13日に公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』と、本作の主題歌であるヨルシカの「茜」がコラボレーションしたスペシャルなMVを公開した。「僕の心のヤバイやつ」は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」で連載中の最新作。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディだ。TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUM