この先2月15日(日)〜2月27日(金)は、太平洋側では晴れて暖かい日が多いでしょう。日本海側は雲が多く、雨や雪の日が多くなりそうです。2週目後半は全国的に曇りや雨の日が増えるでしょう。太平洋側は晴れて暖かい日が多い2月15日(日)〜21日(土)は、太平洋側ほど晴れて暖かい日が多くなるでしょう。特に東京・名古屋・大阪・福岡では、15日(日)と21日(土)頃は日中の最高気温が17〜20℃前後まで上がりそうです。一方で、朝晩は冷える