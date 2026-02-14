山形県米沢市の西吾妻山に登山に入ったまま行方不明となっていた高知県の62歳の男性について、14日午前、警察などの捜索隊が男性とみられる遺体を発見しました。警察は身元の特定を進めています。行方不明となっているのは、高知県東洋町の薬剤師・川村俊彦さん（62）です。警察によりますと、川村さんは2月11日から米沢市の西吾妻山に入ると民間の山岳捜索サービス会社に登山届を出していました。その後、川村さんが職場に