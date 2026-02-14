広島出身の「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が14日、X（旧ツイッター）を更新。広島空港のアクセスの悪さを嘆くポストが話題となっている。「広島空港をあんなところに作ったのが、ボディーブローの様に広島を、広島県民をじわじわ苦しめてると思います。あそこに空港あって、誰が幸せですか？」などとつづり、広島空港の立地に疑問を投げかけていた。このポストには200件に迫るコメ