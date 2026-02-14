QuizKnock伊沢拓司、鶴崎修功、山本祥彰が、文化庁で2月13日に制定している「日本遺産の日」にあわせ、仲間から出題される日本遺産の難問に答えるスペシャル動画が同日、公開された。文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る104の「ストーリー」を日本遺産に認定している。今回の動画では、QuizKnockの人気双子コンビ、東問と東言が、日本遺産のひとつ「絶景の宝庫和歌の浦」（和歌山県）を訪れる。玉