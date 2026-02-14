ユナイテッド航空は、東京/成田〜ウランバートル線の季節運航を夏スケジュールも継続する。東京/成田発が火・木・日曜、ウランバートル発が月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-800型機で運航し、順次ボーイング737-8型機に置き換えられる見通し。運航期間は4月30日から10月11日まで。所要時間は東京/成田発が5時間25分、ウランバートル発が4時間50分。同路線はこの他に、MIATモンゴル航空とアエロ・モンゴリア