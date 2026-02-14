エバー航空は、青森〜台北/桃園線を増便する。現在は火・木・土曜の週3往復を運航しており、3月29日から4月26日までと7月6日から8月9日までは1日1往復、それ以外は金・日曜を加えた週5往復に増便する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス176席の184席仕様のエアバスA321型機を使用する。所要時間は青森発が4時間10分、台北/桃園発が3時間25分。青森発着の国際線定期便のデイリー運航は初めて。■ダイヤBR121青森（15：30