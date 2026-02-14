マリオット・インターナショナルとエム・ケー・ケーは、「モクシー松本」を2027年度に開業する。2025年3月まで営業していた、旧井上百貨店本店の建物をコンバージョンする。客室数は222室。ソーシャルスペースの「モクシー・バー」には91席を設けるほか、テイクアウトに対応した「モクシー・キッチン＆ピックアップ」も導入する。フィットネスルーム、セルフサービスのランドリールームも備える。松本市に本社を置き、ホテルや不動