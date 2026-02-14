どこか王子様のような雰囲気をまとった「継承顔」の俳優たち。柔らかい笑顔と育ちのよさを感じさせる佇まいが多くのファンに支持されています。All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「継承顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：福士蒼汰／37票2位にラン