お米がおいしいと、すべての食事がハッピーになる。白いご飯だけで、十分なごちそうだ！せっかくなら、評価の高いものを食べてみたい。そんなあなたへ。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「米」のランキング（月別、26年2月12日昼参照）より、トップ5だ。【5位】北海道 三笠市「「令和7年産」北海道産ゆめぴりか10kg(5kg×2)【特Aランク】」25000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】米・食味鑑