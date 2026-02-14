15日開催される熊本城マラソンを前に、熊本市の中心市街地で清掃活動が行われました。 この清掃活動は、全国から集まるランナーや応援の人たちが気持ちよく楽しめるようにとマラソンの前日に毎年行われています。 14日はNTTグループや中心市街地の企業、商店街などの約430人が、コースの周辺でタバコの吸い殻やごみを拾いました。 清掃活動に参加した人は「たくさんの人が来るので、きれいな街を見ていただき