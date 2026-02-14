「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、元TOKIOの松岡昌宏（49）の写真集「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏〜カメラマン小林ばく40周年特別企画」（3300円）を14日から発売した。カメラマンの小林ばく氏の40周年の集大成で、満を持して第1号に松岡昌宏が登場。松岡は「ばくさんのためなら。なんでもやるよ」と快諾したという。2人が出会ってから30年で、松岡のイメージぴったりの大迫力のB4判型、8