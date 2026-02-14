熊本地震から今年で10年です。 これまで全国から寄せられた支援に感謝を伝えるため、今熊本市が広告を制作しています。 14日、その広告用の写真撮影が熊本城で行われました。撮影には熊本市民や通学などで熊本市に通う人など希望した約60人が、カメラの前に立ちました。 参加した人は「被災した当時いろんなところから給水車が来て、そういう感謝の気持ちもあるので、ありがとうという気持ちが伝わるといいなと思う」 「『熊本