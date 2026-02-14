１４日の小倉２Ｒで１番人気のマーゴットミスト（牡３歳、栗東・杉山佳）に騎乗した古川奈穂騎手（２５）＝栗東・矢作＝が勝利を飾った。昨年１２月２０日の中京８Ｒ（モアリジット）以来、約２カ月ぶりの白星で今年のＪＲＡ初勝利、同通算６６勝目となった。好発からインの番手で脚をため、４角から勢いそのままに直線で逃げた馬をかわした。自身３度目の騎乗で同馬を初Ｖへ導いた奈穂は「内枠でしたので、出して前々でと思っ