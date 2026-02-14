ウッチャンナンチャン南原清隆（61）が、13日放送のTBS系「A Studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCを務める日本テレビ系「ヒルナンデス！」について語った。同番組は11年にスタート。現在まで15年続く長寿番組だが、オファーを受けた当時について「困ったなと思いました」と告白。「芸能界に入った一つの理由としては、何時に起きて何時にやって、きっちりやるのが、それができないから芸能界に入ったんです。困ったな〜と思って