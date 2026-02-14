ミラノ・コルティナ五輪は大会の折り返しに差し掛かっている。連日の取材で開会式、フィギュアスケート、女子アイスホッケー、スピードスケートと会場を練り歩き、原稿を執筆する連続。さすがに消耗したので、大会後半に向けて１日、ホテルで作業することに決め、何気なくテレビをつけた。イタリア人選手のリュージュでの金メダル獲得を大きく報じる現地のスポーツ新聞 photo by Yoshiyuki Komiya画面のなかでは、実況と解説が