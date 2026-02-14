ダルビッシュが宮崎合宿初日からナインにアドバイス野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）が14日、宮崎合宿初日から存在感を示している。チームとともに球場入りすると、早速ブルペンで熱視線を送った。この日、ブルペンに入った松本裕樹投手（ソフトバンク）と北山亘基投手（日本ハム）の投球を視察。松本とはトラックマンのデータを2人で見ながら話し込み、北山にはカー