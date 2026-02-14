「見習い社長の営業日誌３」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved 2026年に入り、シーズン2のキャスティングも発表され期待が高まっている世界的大ヒットドラマ「ムービング」。特殊能力を隠したまま現代を生きる子どもたちと、辛い過去を抱えて生きてきた親たちそれぞれの戦いが描かれた前シーズン(2023年)で、主役の高校生たちに負けず劣らず熱い支持を集めた"夫婦"といえば、ぽっちゃり高校生・ボンソクの両親(ドゥ