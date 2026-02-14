ドジャースのベシアがヒゲを蓄えた姿でキャンプ地に登場したドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。昨季ブルペンを支えたアレックス・ベシア投手が、以前とは様変わりした姿で現れ、ファンから大きな反響を呼んでいる。捕手を座らせて力強い投球を披露したベシア。逞しいボディ以上に目立ったのが、口元から顎にかけてたくわえられた髭の長さだ。昨季に比べて