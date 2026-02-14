【モデルプレス＝2026/02/14】カリスマトレーナーのAYAが2月13日、自身のInstagramを更新。グルテンフリーの材料を使ったバレンタイン菓子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】妊娠発表の42歳美女トレーナー「ヘルシー」バレンタインレシピ公開◆AYA、簡単手作りバレンタイン菓子披露AYAは「今年は、グルテンフリーのグラノーラで『クランチバー』を作りました グラノーラに乾燥ココナッツ入れて、マシュマロで繋ぎ、チョコペンで