【モデルプレス＝2026/02/14】歌手の岩崎宏美が、2月13日までに自身のInstagramを更新。雛人形を飾った広々自宅を公開し、反響を呼んでいる。【写真】67歳歌手「インテリアのセンス抜群」広々自宅◆岩崎宏美、自宅公開岩崎は「昨夜、お雛様飾りました。一年に一度のお披露目です」と報告し、雛人形が飾られた自宅を披露。「我が家は私と2匹の犬の生活。私も戌年 本当に我が家は（犬の絵文字）だらけ！！お雛様もお内裏様も嬉しそう