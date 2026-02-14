巨人の松本剛外野手が１４日、那覇キャンプ初日に今季初の実戦形式に臨み、ライブＢＰで快音を響かせた。日本ハムからＦＡ移籍して背番号「９」のユニホームで初めて実戦形式の右打席へ。最初の打席で山崎伊織投手から右中間に強烈なライナーを放ち、持ち味の広角打法を披露した。日本ハム時代に首位打者の経験もあり、巨人では中堅のレギュラー候補として「横一線」の外野争いで存在感を示している。