巨人のトレイ・キャベッジ外野手が１４日、那覇キャンプ初日に今季初の実戦形式に臨み、ライブＢＰで今季１号を放った。戸郷翔征投手の真ん中やや外寄りの速球を引っ張ると、高々と上がった打球がセルラースタジアム那覇の右翼ポール際に飛び込んだ。実戦形式の練習、紅白戦を含めてもチームの今季初本塁打。昨年チームトップの１７本塁打、５１打点をマークした左の強打者が来日２年目で進化の予感だ。