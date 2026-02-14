２２年のＵＡＥダービーなど国内外で重賞４勝を挙げたクラウンプライド（牡７歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）の競走馬登録を２月１３日付で抹消したとＪＲＡが発表した。今後は韓国で種牡馬になる予定。通算成績は２４戦６勝（うち地方は１０戦１勝、海外は７戦３勝）。総獲得賞金は６億５３６７万９３００円（うち地方は１億１９７５万円、海外は４億６７５６万５３００円）。重賞は４勝（うち地方１勝、海外３