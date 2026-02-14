３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンが１４日、宮崎での強化合宿をスタートさせた。練習前のミーティングでは井端弘和監督（５０）が「けかがなくやっていきましょう。前回は世界一になったけど、その時にいたメンバーもいなかったメンバーもいる挑戦者の気持ちで戦っていきましょう」と訓示した。強化合宿にはアドバイザーとしてパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が参戦し、巨人