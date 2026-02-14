新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気アニメ『葬送のフリーレン』第２期について、「ABEMA」における2026年１月の月間視聴者数がシリーズ史上過去最高を記録したことを報告した。 『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサによるシリーズ世界累計部数3500万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世