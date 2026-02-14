2025年に劇場公開された『罪人たち』（つみびとたち）の凱旋上映が、全国７劇場にて２月13日（金）よりスタートした。本作は、『ブラックパンサー』のライアン・クーグラー監督が手掛けるサバイバルホラー。マイケル・B・ジョーダンが主人公の双子を一人二役で演じている。先ごろ発表された第98回米アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞ほか史上最多となる16部門にノミネートされている。1930年代。故郷の田舎町へと帰って