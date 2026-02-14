タレントのホラン千秋（37）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。仲の良いタレントを明かした。「丸山桂里奈ちゃんと仲良くて」と明かしたホラン。連絡を取り合うようになったきっかけについて、「出産された時に病室で暇だろうなって思ってビデオメッセージを送ったんですね。そこからお互いビデオメッセージを返すようになって」と明かした。タレントの藤本美貴は「じゃあビデオメッ