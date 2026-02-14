MLB・ドジャースは日本時間14日にキャンプイン。大谷翔平選手も笑顔で練習をこなすと、取材ではWBCへの思いを語りました。先日から行っていた自主トレではTシャツに短パンとラフな装いだった大谷選手でしたが、キャンプイン当日はユニホームに身を包んで登場。いつものようにウオーミングアップを行うと、佐々木朗希投手に続いてマウンドにあがり、投球練習を行いました。ウィル・スミス選手に向かって変化球を混ぜながら27球を投