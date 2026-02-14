スケートボード・堀米雄斗選手が、ミラノ・コルティナ五輪の決勝で無事滑りきった平野歩夢選手の姿をたたえました。スノーボードでオリンピック出場を果たしている平野選手は、夏のオリンピックにもスケートボードで代表入りを果たし、堀米選手とともに日の丸を背負う仲。幼少期からともに競いあい、高め合ってきました。前回の冬季五輪で金メダルを獲得し、連覇が期待されていた平野選手でしたが、約1か月前に開催されたワールド