阪神・下村海翔投手（23）が第3クール4日目の14日、宜野座キャンプでブルペン投球を行った。変化球も交えながら32球を投じた。トミー・ジョン手術からの復活を期す右腕の投球に、虎党のみならず、村上、湯浅といった選手も熱視線を送った。