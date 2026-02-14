タレントの松本伊代（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレント・ヒロミ（61）の誕生日を祝福し、家族全員でハワイでゴルフを楽しんだ様子を公開した。【写真】ヒロミ＆松本伊代＆息子2人のハワイでゴルフ満喫ショット※4ショットは3枚目松本は「パパ お誕生日おめでとうの日」とつづり、家族で食事に行ったことを報告。しかし、「写真撮るの忘れたー。思い出なのにー」と写真を撮っていなかったことを残念そう